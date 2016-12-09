Генассамблея ООН провозгласила 26 апреля Всемирным днем памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля провозгласили Всемирным днем памяти о чернобыльской катастрофе / УНИАН

Ее авторы призвали ООН продолжить усилия по восстановлению пострадавших территорий трех стран - Украины, Беларуси и России, сообщает пресс-служба ООН.

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"С момента крупнейшей техногенной катастрофы прошлого века, аварии на Чернобыльской АЭС, прошло 30 лет, но миллионы людей в пострадавших районах Беларуси, Украины и России продолжают жить на зараженных территориях. Зоной радиоактивного загрязнения стала почти четверть территории Беларуси, на которой проживает пятая часть населения страны", - заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков, представляя проект резолюции.

В принятой резолюции говорится о необходимости продолжить мониторинг состояния окружающей среды и здоровья населения в пострадавших районах. Кроме того, частью проекта резолюции является провозглашение 26 апреля Всемирным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Напомним, ежегодный объем средств, которые выделяются из государственного бюджета Украины на поддержание изолированности и сохранности государственного имущества в зоне отчуждения, превышает 2 млрд грн.