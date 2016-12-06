Государства-члены МАГАТЭ приняли декларацию об укреплении режима ядерной безопасности в мире

Как сообщает центр новостей ООН, соответствующие обязательства они закрепили в принятой единогласно министерской декларации.

Сообщается, что декларация была одобрена в первый день конференции по ядерной безопасности, которая открылась 5 декабря в Вене и продлится до пятницы. Для участия в ней прибыли примерно 200 делегатов из 130 стран мира и 17 международных, региональных и неправительственных организаций.

Они обсуждают ситуацию с ядерной безопасностью в мире и обмениваются мнениями относительно укрепления режима сохранности опасных материалов.

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Выступая перед делегатами конференции, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что обеспечение эффективной ядерной безопасности важно для всех стран, в том числе и для тех, где объемы ядерных и радиоактивных материалов невелики или их нет вообще.

"Террористы и преступники будут пытаться воспользоваться любыми пробелами во всемирной системе ядерной безопасности. Любая страна в любой части мира может быть использована как пункт транзита. И любая страна может оказаться объектом нападения. Вот почему эффективное международное сотрудничество является жизненной необходимостью", - заявил Амано.

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При этом он подчеркнул, что во всем мире удалось достичь заметного прогресса в деле укрепления ядерной безопасности, однако, останавливаться на достигнутом нельзя.

"Чрезвычайно важно сохранять бдительность в условиях, когда ядерная угроза приобретает все новые формы", - сказал глава МАГАТЭ.