Обновленный защитной аркой Чернобыль показали с высоты птичьего полета (видео)
17:02, 01 декабря 2016Ядерные отходы
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Видео посвящено историческому накрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новым безопасным конфайментом.
Кадры с дрона были сняты ТСН.uа для спецпроекта.
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Как сообщал УНИАН, 29 ноября надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, завершен.
"Это самая большая в мире подвижная конструкция. Коалиция из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро... 40 стран принимали участие в строительстве... Я вас поздравляю. Yes - мы это сделали", - сказал президент Украины Петр Порошенко, добавив, что такое грандиозное строительство было осуществлено Украиной в условиях войны.
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