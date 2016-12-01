Обновленный защитной аркой Чернобыль показали с высоты птичьего полета (видео)

Кадры с дрона были сняты ТСН.uа для спецпроекта.

Читайте такжеЧто мы знаем об Арке для Чернобыля: тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 29 ноября надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, завершен.

"Это самая большая в мире подвижная конструкция. Коалиция из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро... 40 стран принимали участие в строительстве... Я вас поздравляю. Yes - мы это сделали", - сказал президент Украины Петр Порошенко, добавив, что такое грандиозное строительство было осуществлено Украиной в условиях войны.