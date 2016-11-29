Что мы знаем об Арке для Чернобыля: тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы (фото, видео)

Его создание продолжалось без малого десять лет силами специалистов международного консорциума «NOVARKA» на средства более 40 государств и организаций-доноров.

Сначала проект возведения Арки планировали воплотить до 2012-2013 годов, однако сроки пришлось перенести из-за отсутствия средств.

Длина Арки составляет 165 метров, ее высота – 110 метров. Вес сооружения более 36 тысяч тонн. Проектный срок эксплуатации НБК - 100 лет. Процесс тотального выведения ЧАЭС из эксплуатации рассчитан на срок до 2064 года. По словам главы департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития Винса Новака, точная контрактная стоимость проекта – 1, 424 миллиарда евро.

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Конструкция является уникальной. Ее пролет с севера на юг составляет 257,4 м, высота – 108,39 м, длина – 150 м, множество вспомогательных систем, технологический корпус с участками дезактивации, фрагментации и упаковки, саншлюзы и мастерские. Воплощение проекта стало возможным благодаря огромным финансовым вливаниям всего мирового сообщества.

Как отметил президент Украины Петр Порошенко во время торжественной процедуры завершения надвижки арки, это крупнейшая в мире подвижная конструкция и она гарантирует 100 лет радиационной безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, завершена надвижка арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Видео: украинская служба "DW"