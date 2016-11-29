Историческое событие: Чернобыльский реактор накрыли уникальным саркофагом (фото, видео)

13:29, 29 ноября 2016
Ядерные отходы
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Как известно, общая стоимость нового безопасного конфайнмента составляет 1,5 миллиарда.

REUTERS

Сегодня, 29 ноября, завершено надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

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Об этом ЕБРР сообщает в Twitter.

"Чернобыльский реактор успешно накрыли через 30 лет после катастрофы 1986 года и благодаря удивительному подвигу инженеров", - говорится в сообщениях.

"Это самая большая в мире подвижная конструкция. Коалиция из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро... 40 стран принимали участие в строительстве... Я вас поздравляю. Yes - мы это сделали", - сказал Порошенко, добавив, что такое грандиозное строительство было осуществлено Украиной в условиях войны.

Как известно, общая стоимость нового безопасного конфайнмента составляет 1,5 млрд евро.

Она 3,5 раз тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую свободы.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком нового укрытия ЧАЭС и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.

В мае 2016 года лидеры стран «Большой семерки» подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

4 октября компания «Укрэнергомонтаж», которое входит в состав государственной строительной корпорации «Укрбуд», завершила строительство огороджувального контура, который необходим для перемещения арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

В середине ноября министр экологии Украины Остап Семерак сообщил, что надвижка арки безопасного конфайнмента будет завершено 29 ноября 2016 года. По его словам, эта арка является самой большой из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций: длиной 165 метров, высотой 110 метров и общим весом 36200 тонн.

Справка УНИАН. Компания Novarka, построившая НБК, является консорциумом французских строительных компаний Bouygues и Vinci. Строительство началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки установлен кран для будущего демонтажа конструкций объекта «Укрытие».

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