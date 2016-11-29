Историческое событие: Чернобыльский реактор накрыли уникальным саркофагом (фото, видео)
Как известно, общая стоимость нового безопасного конфайнмента составляет 1,5 миллиарда.
Сегодня, 29 ноября, завершено надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.
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Об этом ЕБРР сообщает в Twitter.
"Чернобыльский реактор успешно накрыли через 30 лет после катастрофы 1986 года и благодаря удивительному подвигу инженеров", - говорится в сообщениях.
LIVE: Ceremony to celebrate one of the world's great engineering feats underway at #Chernobyl Stream https://t.co/9lNsy9rIRZpic.twitter.com/fj0DjZJ2ur— The EBRD (@EBRD) November 29, 2016
"Это самая большая в мире подвижная конструкция. Коалиция из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро... 40 стран принимали участие в строительстве... Я вас поздравляю. Yes - мы это сделали", - сказал Порошенко, добавив, что такое грандиозное строительство было осуществлено Украиной в условиях войны.
Как известно, общая стоимость нового безопасного конфайнмента составляет 1,5 млрд евро.
Она 3,5 раз тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую свободы.
New timelapse video of #Chernobyl arch sliding: New Safe Confinement was moved over a distance of 327 metres to its final resting place. pic.twitter.com/l4BEjKZTwa— The EBRD (@EBRD) November 29, 2016
Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком нового укрытия ЧАЭС и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.
В мае 2016 года лидеры стран «Большой семерки» подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Арка над об’єктом «Укриття» - найбільша в світі рухома конструкція, яка будувалась людством pic.twitter.com/pwFnJeWBoj— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2016 г.
4 октября компания «Укрэнергомонтаж», которое входит в состав государственной строительной корпорации «Укрбуд», завершила строительство огороджувального контура, который необходим для перемещения арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС.
В середине ноября министр экологии Украины Остап Семерак сообщил, что надвижка арки безопасного конфайнмента будет завершено 29 ноября 2016 года. По его словам, эта арка является самой большой из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций: длиной 165 метров, высотой 110 метров и общим весом 36200 тонн.
Справка УНИАН. Компания Novarka, построившая НБК, является консорциумом французских строительных компаний Bouygues и Vinci. Строительство началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки установлен кран для будущего демонтажа конструкций объекта «Укрытие».