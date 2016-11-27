Швейцарцы на референдуме отвергли инициативу о досрочном закрытии атомных станций

Инициатива об ускоренном выходе Швейцарии из атомной энергетики отвергнута на состоявшемся в стране общенациональном референдуме.

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Об этом сообщило Швейцарское радио и телевидение (RTS).

Против предложения Партии "зеленых" о закрытии всех пяти швейцарских АЭС к 2029 году проголосовало большинство граждан в страны, передает ТАСС.

"Атомные станции будут функционировать до тех пор, пока это возможно. Инициатива Партии "зеленых" об их полном отключении к 2029 году отвергнута на референдуме большинством кантонов и полукантонов", - отмечает RTS. Хотя подсчетов голосов еще не закончен, его итоги уже не могут повлиять на окончательный результат.

В Швейцарии состоялся общенациональный референдум на тему "О поэтапном отказе от ядерной энергии". Партия "зеленых" призывала ограничить срок эксплуатации пяти существующих в стране пяти АЭС 45 годами и не строить новых. Это означало бы, что уже в будущем году пришлось бы закрыть три станции, четвертую - 2024 году, а в 2029 году в стране не должно было остаться ни одной АЭС.