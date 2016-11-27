Швейцария проводит референдум о досрочном закрытии АЭС

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами.

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Если большинство швейцарцев поддержат предложение партии "зеленых", то Швейцария полностью откажется от атомной энергетики уже с 2029 года, сообщает Русская служба Би-би-си.

Три старейшие из пяти ныне работающих АЭС будут в этом случае закрыты уже в следующем году, еще одна в 2024 году и последняя - в 2029 году.

Сейчас на эти пять станций совокупно приходится около 40 процентов вырабатываемой в стране электроэнергии.

Опросы общественного мнения показывают небольшой перевес тех, кто одобряет инициативу "зеленых".

Противники этой идеи указывают, что Швейцария не сможет так быстро перейти на возобновляемые источники электроэнергии и ей придется экспортировать электричество из соседних стран.

"Если говорить конкретно, то это означает, что в 2017 году мы лишимся трети той электроэнергии, которую нам дают АЭС. А это столько, сколько в среднем ежегодно потребляет электричества половина домохозяйств Швейцарии", - заявляет один из критиков предложения член Федерального совета Швейцарии Дидье Буркхальтер.

Ранее правительство страны приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решено не строить больше новые АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и биотопливо.