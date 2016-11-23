Ежегодно Украина тратит на зону отчуждения 2 миллиарда гривень – министр экологии

Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«По состоянию на сегодня зона отчуждения – это территория, которая была извлечена из хозяйственной деятельности и которая ежегодно требует более 2 млрд грн расходов из государственного бюджета. Только на меры по обеспечению барьерной функции ежегодно из госбюджета мы тратим около 200 млн грн», - сказал Семерак.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, годовой бюджет его ведомства составляет 1,8 млрд грн, при этом в среднем Украина в год тратит на содержание зоны отчуждения около 50 млн долл.

20 октября Кабмин принял распоряжение о выделении 93,5 млн грн Госагентству по управлению зоной отчуждения в рамках реализации программы по поддержанию экологически безопасного состояния данной зоны.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, а также север Полесского района Киевской области.