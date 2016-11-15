На ЧАЭС устанавливают уникальную конструкцию (видео)

Министерство экологии опубликовало видео, на котором продемонстрирован процесс надвижения на 4-й энергоблок ЧАЭС арки.

Сооружение весит 36 тысяч тонн и является крупнейшей подобной конструкцией в мире.

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Напомним, 14 ноября строительная компания "Новарка", которая построила арку нового безопасного конфайнмента (НБК), начала процесс ее надвижения на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы 26 апреля 1986 года.

Проектом предусмотрено, что новое сооружение стоимостью 1,5 млрд евро будет эксплуатироваться в течение 100 лет.