Семерак: в Киеве радиоактивный фон выше, чем возле Чернобыльской АЭС

В ходе эксперимента, о котором министр написал на своей странице в Facebook, Семерак установил, что в районе ЧАЭС уровень радиоактивного фона - 0,12, а в центре столицы - 0,17. На подтверждение своих слов он опубликовал фотографию с персональным детектором радиоактивности.

При этом он отметил, что верхняя граница нормы - 0,25.

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"И учтите, что сравнения были взяты на территории зоны отчуждения и бульваре Леси Украинки в столице. Это яркое доказательство того, что Чернобыльская зона действительно за 30 лет стала безопаснее. Природа имеет уникальную способность самовосстанавливаться", - пишет министр.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года.