Четвертый энергоблок ЧАЭС начали накрывать новой аркой (видео)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

«Сегодня, 14 ноября 2016 в 14:15 начался процесс надвижки Арки (НБК) на объекте «Укрытие» четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС», - говорится в сообщении.

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Предполагается, что этот процесс продлится до 4 дней с общим временем непрерывного движения примерно 33 часа.

В пресс-службе напоминают, что НБК был построен возле четвертого энергоблока ЧАЭС и должен преодолеть 327 м, чтобы накрыть объект «Укрытие».

Кроме этого, проектом предусмотрено, что новое сооружение стоимостью 1,5 млрд евро будут эксплуатироваться в течение 100 лет.

«Сейчас самая большая из построенных когда-либо движущаяся наземная конструкция длиной 165 м, высотой 110 м и общим весом 36200 т надвигается в проектное положение и уже переместилась на расстояние 6 метров. После анализа начального этапа движения, процесс надвижки продолжится и должен завершиться в ближайшие дни», - сообщили в пресс-службе, добавив, что установление нового безопасного конфайнмента сделает площадку ЧАЭС безопасным для проведения работ по демонтажу конструкций, обращения с топливосодержащими и радиоактивными материалами в середине объекта «Укрытие».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.

В мае 2016 года лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

4 октября компания «Укрэнергомонтаж», входящей в состав государственной строительной корпорации «Укрбуд», завершила строительство огороджувального контура, который необходим для перемещения арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Справка УНИАН. Компания «Новарка», которая построила НБК, является консорциумом французских строительных компаний «Буйг» и «Винси». Строительство началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Через большие размеры НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки установлен кран для будущего демонтажа конструкций объекта «Укрытие».