Министр экологии обещает до конца года представить концепции захоронения переработанных отходов с ЧАЭС

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак по результатам рабочей поездки в зону отчуждения, передает пресс-служба министерства.

"Провел целый день в зоне отчуждения. Завершаются работы по подготовке надвижения арки, которое должно начаться уже через несколько недель. Работы выполняются качественно и завершатся в срок", - рассказал Семерак на своей странице в Facebook.

Он отметил, что благодаря уникальной технологии строительства стены на четвертом энергоблоке, арку удастся соединить с энергоблоком абсолютно герметично.

Также министр провел в зоне отчуждения рабочее совещание относительно функционирования двух заводов: по переработке жидких и твердых радиоактивных отходов.

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"Технологии модерновые, и предприятия надо запускать. Но параллельно возникает вопрос захоронения переработанных отходов, и здесь у специалистов есть ряд концепций. Рассмотрим и примем их до конца года", - сообщил Семерак.

Как напоминают в пресс-службе министерства, новый безопасный конфайнмент (НБК), который будет надвинут на четвертый блок ЧАЭС, представляет собой сооружение в форме арки высотой 110 м, длиной 165 м и шириной 260 м.

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Монтажные работы по возведению арки НБК над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС начались в апреле 2012 года. Средства на строительство нового конфайнмента собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств которого и крупнейшим донором является ЕБРР.

После навеса аркой разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС начнется новый этап преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, что включает в себя демонтаж нестабильных конструкций и изъятие радиоактивных отходов (РАО) и топливосодержащих масс.