Донбассу может грозить радиоактивная катастрофа

Об этом сообщил полковник ВСУ Вячеслав Попов, передает Еспресо.TV.

"Я бы не говорил использование химического оружия, скорее, это предпосылка для создания техногенной или экологической катастрофы. Все эти отходы должны надлежащим образом содержаться, а я не уверен, что боевики выполняют все процедуры согласно алгоритму действий. Это возможно. Особенно сейчас, когда дожди и грунтовые воды поднимаются и в них может быть все, что угодно", - отметил полковник.

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Ранее директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко сообщил о том, что террористы могут совершить химические атаки на Донбассе.