Российская агрессия оставила без контроля радиационные источники на оккупированном Донбассе - МИД

Об этом заявил директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко на общих дебатах Первого комитета ГА ООН, передает пресс-службу МИД.

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"Нынешняя обстановка очень благоприятная для совершения терактов, в том числе использование опасных химических веществ, опасных патогенов или радиоактивных материалов. Она также дает много поводов для размышлений о реальных и потенциальных угрозах далеко за пределами региона", - заявил он.

Кроме того, по словам Шутенко, Украина продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия как один из ключевых элементов глобального режима ядерного нераспространения.

"В результате подписания Меморандума Украина отказалась от всех ядерных арсеналов, а теперь пытается вернуть суверенитет и территориальную целостность, возбужденное Россией, которая является одной из стран-гарантов в рамках Будапештского меморандума", - заявил Шутенко.

Меморандум все еще действителен, и его должны соблюдать все государства-подписанты, отметил дипломат.