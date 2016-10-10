Российская агрессия оставила без контроля радиационные источники на оккупированном Донбассе - МИД
Российская агрессия оставила без должного контроля радионуклидные источники на оккупированном Донбассе.
Об этом заявил директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко на общих дебатах Первого комитета ГА ООН, передает пресс-службу МИД.
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"Нынешняя обстановка очень благоприятная для совершения терактов, в том числе использование опасных химических веществ, опасных патогенов или радиоактивных материалов. Она также дает много поводов для размышлений о реальных и потенциальных угрозах далеко за пределами региона", - заявил он.
Кроме того, по словам Шутенко, Украина продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия как один из ключевых элементов глобального режима ядерного нераспространения.
"В результате подписания Меморандума Украина отказалась от всех ядерных арсеналов, а теперь пытается вернуть суверенитет и территориальную целостность, возбужденное Россией, которая является одной из стран-гарантов в рамках Будапештского меморандума", - заявил Шутенко.
Меморандум все еще действителен, и его должны соблюдать все государства-подписанты, отметил дипломат.