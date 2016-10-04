"Укрбуд" завершил строительство ограждающего контура для нового саркофага на ЧАЭС (фото)

Специалисты компании «Укрэнергомонтаж», входящей в состав государственной строительной корпорации «Укрбуд», завершили строительство ограждающего контура, который необходим для перемещения арки нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба корпорации.

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«Специалисты компании «Укрэнергомонтаж», входящей в состав корпорации «Укрбуд», завершили строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС. Эта работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки», - говорится в сообщении.

В частности, были укреплены все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построены с двух сторон машинного зала две железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.

Генеральный директор компании «Укрэнергомонтаж» Михаил Бородавко отметил, что данный этап является ключевым моментом для завершения работ по возведению арки нового конфайнмента.

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«Сегодня нашими специалистами закончен один из самых сложных этапов работ по возведению железобетонных конструкций стен, на которые впоследствии будут закреплены закладные детали, выполняющие функции анкеров нового безопасного конфайнмента. Хотя ещё впереди значительный объём работ по контракту на нижележащих отметках, данный этап является ключевым моментом для завершения работ по самой Арке. Дальше дело уже за западными специалистами. Но именно украинцы выполнили самые тяжелые работы, аналога которым в мировом опыте не существует», - цитирует Бородавко пресс-служба.

Согласно сообщению, строителям пришлось освободить ЧАЭС от «мусора», лежавшего там 30 лет. Работники «Укрбуда» демонтировали десятки тонн технологического оборудования и металлоконструкций, а также вручную отбили и вывезли сотни кубометров аварийного бетона, залитого еще в ходе ликвидации аварии в апреле 1986-го. Только после этого они смогли приступить к заливке нового фундамента – четырех плит шириной 12 метров и глубиной 4 метра. А уже на них построили стены, которые закроют Арку с двух сторон после того, как она будет надвинута на станцию. В целом на эти работы ушло 10,5 тысяч кубометров бетона и около полутора тысяч тонн арматуры.

Руководитель проекта Анатолий Дмитришин отметил, что строительные работы были выполнены с опережением сроков.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года председатель ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.

В мае 2016 года лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Также ранее сообщалось, что Украина ожидает дополнительных 105 млн долл. международной донорской помощи для завершения строительства нового безопасного конфайнмента – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС.