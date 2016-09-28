29 ноября четвертый энергоблок на ЧАЭС накроют защитной аркой

Об этом заявил председатель Госатомрегулирования Сергей Божко во время встречи с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

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"29 ноября ожидается очень важное событие – надвижка Арки на разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС (в рамках реализации проекта нового безопасного конфайтмента)", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость строительства оценивалась в 980 млн евро. Однако через 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.