Украина при участии НАТО начнет ликвидацию могильника радиоактивных отходов в Житомирской области

Данный проект будет реализован в рамках реализации проекта Трастового фонда НАТО по захоронению радиоактивных отходов с бывших советских военных объектов.

Как сообщил сегодня в ходе брифинга, посвященного началу практического выполнению проекта, руководитель секции Трастовых фондов Агенции НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо, проект был инициирован Украиной в 2010 году.

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"Этот запрос состоял в просьбе предоставления помощи в ликвидации территорий, на которых размещались радиоактивные объекты, которые появились там в результате военной деятельности", - сказал Пежо.

По его словам, первый этап проекта был начат 1 января 2016 года и был направлен на обследование и составление карты радиоактивного загрязнения территории.

При этом общая сумма проекта составила 950 тыс. евро, из которых Украина уже получила 848 тыс. евро.

Как сообщил атташе по вопросам обороны посольства Германии в Украине полковник Норберт Несс, одной из целей ликвидации могильника был риск его использования для изготовления радиоактивного оружия, так называемых "грязных бомб".

Как сообщал УНИАН, согласно проекту бюджета на 2017 год, на утилизацию боеприпасов предусмотрено 140,8 млн грн.