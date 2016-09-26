"Нештатная ситуация": в России от выброса радиации на одном из предприятий пострадали семь человек
08:25, 26 сентября 2016Ядерные отходы
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Семь человек пострадали в результате "нештатной ситуации" с выбросом радиации на предприятии "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова" (ОКБМ, входит в АО "Атомэнергомаш") в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде при выбросе радиации пострадали семь человек / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.
"Произошло локальное происшествие в лаборатории ОКБМ в пятницу, в результате которого пострадали семь человек, и лишь один из них получил незначительную дозу облучения. Нештатная ситуация не вышла за пределы лаборатории. После происшествия на предприятии радиационный фон в норме", - сказали в пресс-службе.
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Сообщается, что пострадавшие были доставлены в медучреждение в Москве.
"ОКБМ имени И. И. Африкантова" - одна из ведущих конструкторских организаций и крупный научно- производственный центр атомного машиностроения России.
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