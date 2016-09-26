"Нештатная ситуация": в России от выброса радиации на одном из предприятий пострадали семь человек

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

"Произошло локальное происшествие в лаборатории ОКБМ в пятницу, в результате которого пострадали семь человек, и лишь один из них получил незначительную дозу облучения. Нештатная ситуация не вышла за пределы лаборатории. После происшествия на предприятии радиационный фон в норме", - сказали в пресс-службе.

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Сообщается, что пострадавшие были доставлены в медучреждение в Москве.

"ОКБМ имени И. И. Африкантова" - одна из ведущих конструкторских организаций и крупный научно- производственный центр атомного машиностроения России.