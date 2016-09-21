Порошенко: международные усилия по преодолению последствий аварии на ЧАЭС необходимо продолжить

20:49, 21 сентября 2016
Ядерные отходы
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости продолжения международных усилий по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС и завершения соответствующих проектов.

30-я годовщина Чернобыльской катастрофы / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

«Несмотря на вызовы, которые стоят перед Украиной, моя страна полностью привержена делу реализации Целей устойчивого развития, принятых Генеральной ассамблеей ООН в прошлом году», - заявил он.

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«В этом году мы также достигли важного этапа - завершения Плана действий ООН в отношении Чернобыля и Декады восстановления и устойчивого развития регионов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Однако существует очевидная необходимость продолжения международных усилий по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также завершению соответствующих проектов», - подчеркнул президент.

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