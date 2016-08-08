Глобальное потепление грозит высвобождением ядерных отходов времен холодной войны
17:46, 08 августа 2016Ядерные отходы
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Ученые опасаются, что ядерные отходы, захороненные под толщей льда в Гренландии на бывшей американской военной базу в эпоху холодной войны, рискуют высвободиться наружу из-за глобального потепления.
REUTERS
Об этом сообщает telegraph.co.uk, ссылаясь на результаты исследований Американского геофизического союза.
В частности, ученые предупреждают, что лед на месте захоронения тает быстрее, чем появляется снег, необходимый для пополнения шара льда над базой.
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Американцы покинули базу в конце 70-х годов прошлого века в надежде, что опасные радиоактивные отходы будут похоронены здесь навсегда.
Однако в последних своих исследованиях ученые опасаются, что к концу 21 века из-за изменений климата опасные материалы могут попасть в мировой океан.
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