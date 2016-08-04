Украина и США договорились о кредите на строительство хранилища для ядерных отходов

«На переговорах в США, которые прошли в конце июня, мы подписали кредитное соглашение на 260 млн долл. для строительства сухого хранилища для отработанного ядерного топлива, которое будет строиться на территории Украины в Чернобыльской зоне», - сказал глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

По словам Насалика, это даст возможность снизить зависимость от Российской Федерации, куда Украина отправляет свое отработанное ядерное топливо.

Читайте такжеГосатомрегулирования: Российская пропаганда пытается напугать украинцев фейками о "ядерном могильнике"

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2016 года заявил о планах до конца текущего года утвердить проектно-сметную документацию по строительству в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое будет поступать с украинских АЭС.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера - компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В апреле 2016 года президент «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища. Для решения земельного вопроса 1 августа 2016 года президент Украины подписал закон, который создает условия для выделения земли под строительство ЦХОЯТ.

Согласно информации «Энергоатома», из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 млн долл. на оплату услуг «Росатома» по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.