Порошенко подписал закон о заповедниках в Чернобыльской зоне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

При этом отмечается, что одновременно вступит в силу указ президента Украины от 26 апреля 2016 г. № 174 «О создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника», целью которого является сохранение в естественном состоянии наиболее типичных природных комплексов Полесья, обеспечение поддержки и повышение барьерной функции Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, стабилизация гидрологического режима и реабилитация территорий, загрязненных радионуклидами, содействие организации и проведению международных научных исследований.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 июля приняла внесенный президентом закон об изменениях в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов правового режима территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (№4437).

Закон устанавливает, что на территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, могут осуществляться научно-техническая деятельность, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований для определения степени воздействия ионизирующего излучения на человека и экологические системы, путей минимизации последствий этого воздействия.

С целью осуществления научных исследований в зоне безусловного (обязательного) отселения могут создаваться территории и объекты природно-заповедного фонда.

Виды деятельности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, образованных в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения, осуществляются с разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.

Кроме того, определяется, что оформление документов, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ согласно Закону "О регулировании градостроительной деятельности", для строительства на земельных участках зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения объектов может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования соответствующим земельным участком.

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Также предусмотрено, что по согласию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, разрешается посещение территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения по определенному указанным органом маршруту (объекту) и в сопровождении ответственных лиц.

Среди прочего, в частности, определяется, что на землях территорий и объектов природно-заповедного фонда, которые создаются в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, запрещается любая деятельность, которая не обеспечивает режим радиационной безопасности.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.