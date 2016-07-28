Украина проводит переговоры с Японией об использовании 1 млрд грн по Киотскому протоколу

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве.

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“Мы не купили еще автомобили. Мы ведем переговоры с нашими японскими партнерами в соответствии с договоренностями между правительством Украины и правительством Японии в отношении использования этих средств. Подчеркиваю: мы ведем переговоры с японской стороной о поддержке решения правительства об использовании этих средств на закупку новых гибридных автомобилей для новой реформированной украинской полиции”, - сказал он.

Также министр сообщил, что объем средств по Киотскому протоколу не пострадал от действий предыдущего руководства министерства, проводившего тендер на закупку энергоэффективного уличного освещения, который был остановлен Кабинетом министров.

"Сейчас два человека находятся под следствием по этому делу", - отметил Семерак.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов проведет тендер на закупку услуг по администрированию национального реестра выбросов парниковых газов.