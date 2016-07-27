На Белорусской АЭС при выполнении строительных работах произошла авария

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, передает Белта.

Как отмечает издание, ряд интернет-источников опубликовали сообщение о том, что 10 июля 2016 года на площадке строительства Белорусской атомной электростанции имел место "факт обрушения реактора при его установке в реакторном отделении". "На деле, по информации генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт", нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости", - прокомментировали в Минэнерго.

РУП "Белорусская АЭС", являющаяся заказчиком проекта, затребовало у генерального подрядчика все необходимые документы и сведения. В настоящее время анализ этой ситуации продолжается. "После всестороннего изучения белорусскими специалистами предоставленной АО "Атомстройэкспорт" информации будет приниматься соответствующее решение. При этом белорусская сторона будет в первую очередь руководствоваться необходимостью безусловного обеспечения безопасности строящейся станции", - подчеркнули в Минэнерго.

В то же время ранее генподрядчик строительства БелАЭС сообщил, что "информация, распространяемая в интернете о якобы ЧП с повреждением корпуса реактора, не соответствует действительности".

"Что касается существа вопроса, то сообщаем, что корпус реактора находится за пределами реакторного отделения. Технических препятствий для его установки на штатное место нет. Генподрядчик ожидает разрешения на проведение операций по монтажу от надзорных органов", - пояснили в компании.