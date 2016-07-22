Работы по строительству "Укрытия" на ЧАЭС идут согласно графику – министр экологии

Об этом на Ассамблее доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

При этом Семерак поблагодарил представителей стран-доноров за огромную помощь, которую народы других стран предоставляют Украине в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

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"Выражаю благодарность международной общественности, правительствам стран-вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", Европейскому банку реконструкции и развития за их усилия в реализации проектов на стройплощадке Чернобыльской АЭС и наполнение фондов для их финансирования необходимыми дополнительными взносами. Следующее заседание мы проведем в ноябре в Украине во время надвижки Арки. Это будет демонстрация успешного сотрудничества между Украиной и правительствами стран-доноров", - отметил министр.

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22 июля Украинская делегация приняла участие в Ассамблее доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", которая проходит в Лондоне. Во время Ассамблеи Европейский банк реконструкции и развития и заказчик - ГСП "Чернобыльская АЭС" проинформировали представителей стран-доноров о состоянии выполнения двух крупнейших проектов, которые реализуются в настоящее время на промышленной площадке ЧАЭС.

В 1997 году на июньском саммите стран "большой семерки" в Денвере (США) было принято решение создать при ЕБРР Международный Чернобыльский фонд "Укрытие" (The Chernobyl Shelter Fund). Тогда же страны "семерки" пообещали Украине внести в Фонд не менее 300 млн. долларов США. А для того, чтобы привлечь в фонд как можно больше пожертвований, осенью того же года была создана Ассамблея доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" (ЧФУ). Следует сказать, что буквально в течение первого месяца о своих донорских обязательствах заявили 20 стран плюс Евросоюз. Сегодня Ассамблея доноров насчитывает уже 28 стран мира.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заверил, что Украина обязуется за помощью доноров в установленные сроки завершить создание и строительство конфайнмента в Чернобыле.