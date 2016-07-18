В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 10 час. 25 мин. 18 июля наблюдается тление лесной подстилки и кустарников двумя очагами на площади 4 га и 2 га», - говорится в сообщении.

Угрозы объектам, расположенным на территории Зоны отчуждения, нет, уверяют в ГСЧС.

К тушению привлечены 29 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 3 самолета АН-32П.

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«Радиационный фон в Зоне отчуждения находится в пределах нормы и составляет в среднем 0,3-0,4 мкЗв/ч (безопасный уровень радиационного фона до 0,5 мкЗв/ч на час)», - утверждают в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 16 июля около 01.30 на территории ГСП «Северная Пуща» в районе станции Янов Лубянского лесничества вблизи с. Буряковка возникло возгорание лесной подстилки.