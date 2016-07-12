Хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне будет соответствовать международным стандартам – Госатомрегулирования

Об этом заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования (Госатомрегулирования) Сергей Божко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализация проекта будет осуществляться на высоком профессиональном уровне в соответствии с национальными требованиями безопасности, основанных на документах МАГАТЭ, WENRA и лучшей международной практике", - сказал Божко.

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При этом он сообщил, что в 2014-2015 годах в рамках международного проекта совместно со шведскими специалистами были усовершенствованы требования по обращению с отработанным ядерным топливом, а в декабре 2014 года в рамках сотрудничества Госатомрегулирования и Комиссии ядерного регулирования США отечественные специалисты проводили семинар по вопросам лицензирования сухих хранилищ отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

"От Украины были задействованы лучшие специалисты отрасли. Результаты семинара стали основой для дальнейшего совершенствования отечественной нормативной базы по ядерной и радиационной безопасности, ее гармонизации в соответствии с международными стандартами", - добавил Божко.

Также он отметил, что лицензирование сухого хранилища отработанного ядерного топлива в Украине будет проводиться не впервые. На площадке Запорожской АЭС с 2001 года безопасно эксплуатируется СХОЯТ для отработанного ядерного топлива шести энергоблоков.

"Никаких проблем с эксплуатацией хранилища не возникало. Подтверждением тому являются положительные результаты первой периодической переоценки безопасности хранилища в 2005 году. В этом году будут готовы результаты второй периодической переоценки безопасности объекта", - отметил председатель Госатомрегулирования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте выразил намерение до конца 2016 года утвердить проектно-сметную документацию по строительству в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с украинских АЭС.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, но из-за ряда причин, в том числе и из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Ранее президент "Энергоатома" заявлял о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблемы с предоставлением земельного участка для хранилища.