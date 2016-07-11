В Болгарии построят хранилище радиоактивных отходов стоимостью более 80 миллионов евро

Соглашение о строительстве подписали Nukem Technologies (немецкая инжиниринговая компания, принадлежащая структурам российской госкорпорации "Росатом") и еще четыре болгарские компании, передает РИА Новости.

Стоимость строительства первой очереди хранилища составит 72 миллиона евро, это будут деньги фонда по поддержке вывода из эксплуатации АЭС "Козлодуй", управляемого Европейским банком реконструкции и развития. Начало строительства первой очереди запланировано на 2021 год.

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АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Для вывода из эксплуатации этих блоков надо в числе прочего решить вопрос с хранением радиоактивных отходов.

Сейчас на станции работают пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.