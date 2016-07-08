Во Франции из леса вытеснили активистов, с июня протестующих против хранилища для ядерных отходов

Об этом сообщил адвокат активистов Этьен Амброселли, передает РИА Новости.

Протестующие занимали лес Мандр-ан-Барруа, чтобы помешать началу работ проекта Cigéo Национального агентства в области управления радиоактивными отходами (Andra).

По данным агентства, Andra подали жалобу в связи с пребыванием протестующих на территории леса и направили в местную префектуру запрос об их выселении, после чего манифестанты начали разбирательство, чтобы отозвать данное постановление. Заседание прошло в среду, в результате по запросу Andra дело было перенесено на 13 июля. В свою очередь, префектура сообщила об исполнении постановления без дополнительных комментариев.

"Сегодня утром в 6:30 (7:30 по киевскому времени) полиция эвакуировала десятки человек", - говорится в заявлении Амброселли.

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Согласно коммюнике протестующих, выселение проходило "без фактического предупреждения". Точное число эвакуированных не сообщается. Полиция разогнала манифестантов при помощи слезоточивого газа, поселение было снесено при помощи бульдозеров. По данным источника из окружения демонстрантов, в результате операции по выселению протестующих пострадал один из активистов, ему оказали необходимую помощь на месте другие протестующие.

Хранилище на границе департаментов Мез и Верхняя Марна будет принимать наиболее радиоактивные отходы и помещать их на глубине 500 метров под землей. Как сообщается на сайте Andra, ожидается, что Cigéo будет использоваться на протяжении как минимум 100 лет. В середине мая 2016 года, Сенат принял законопроект, чтобы дать разрешение на продолжение проекта. Текст законопроекта должен быть в дальнейшем рассмотрен Национальным собранием.

Как сообщал УНИАН, Финляндия готовится захоронить свои высокорадиоактивные ядерные отходы на 100 тысяч лет глубоко под землей на одном из островов.