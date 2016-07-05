В Украине тестируют моделирующую аварии на АЭС систему

Система подготовки принятия решений (СППР) представляет собой четыре компьютера в Центре прогнозирования последствий радиационных аварий на базе Укргидрометцентра, каждый их которых отвечает за отдельную АЭС - Ровенскую, Южноукраинскую, Запорожскую и Хмельницкую, сообщает liga.net со ссылкой на ТСН.

Читайте такжеГосатомрегулирования: Российская пропаганда пытается напугать украинцев фейками о "ядерном могильнике"

Система может моделировать аварии для того, чтобы иметь возможность заранее просчитать не только вероятные пути ликвидации последствий, но и предотвратить их профилактическими мерами.

Программу, которую с участием украинцев разрабатывали 40 европейских институтов, уже презентовали ГСЧС. Финансированием проекта занимался Евросоюз.

Для того, чтобы Rodos вышла на официальный уровень, программу должна узаконить Верховная Рада.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередную плановую проверку третьего энергоблока Запорожской АЭС, которая прошла успешно и без замечаний.