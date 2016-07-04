Госатомрегулирования: Российская пропаганда пытается напугать украинцев фейками о "ядерном могильнике"

"В последнее время кое-кто из политиков и подконтрольных СМИ РФ спекулируют темой строительства в зоне отчуждения так называемого "ядерного могильника". Якобы под Киевом планируется строительство смертельно опасного ядерного хранилища, куда радиоактивные отходы будут вывозиться практически со всего мира", - говорится в сообщении Госатомрегулирования.

"Все эти сообщения, несомненно, являются стопроцентным фейком. Ежегодно Украина тратит около 150-200 млн. долларов на вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на хранение и переработку в Российской Федерации. Избавиться от этой зависимости мы можем, построив собственное централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Хочу заметить, такое хранилище является высокотехнологичным объектом, главным критерием при создании которого является обеспечение максимального уровня ядерной и радиационной безопасности. В то же время, будучи осведомленными об этом, политики РФ, а за ними и СМИ, упорно называют ЦХОЯТ не иначе как «могильником»", - пояснил глава инспекции Сергей Божко.

Следует отметить, что на сегодня в Украине уже эксплуатируется хранилище для отработанного ядерного топлива при Запорожской АЭС, никаких проблем с эксплуатацией хранилища не возникало. Подтверждением тому являются положительные результаты первой периодической переоценки безопасности хранилища в 2005 году, в этом году будут готовы результаты второй периодической переоценки безопасности объекта.

ОЯТ с других АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) вывозится в Россию на хранение и переработку.

"Сейчас продолжаются переговоры между НАЭК «Энергоатом» и РФ о возвращении в Украину продуктов переработки ОЯТ в виде остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов энергоблоков с ВВЭР-440 (1 и 2 энергоблоки РАЭС). Вероятно, с 2018 года отходы начнут возвращаться, этот нюанс российскими СМИ успешно замалчивается", - отметил глава Госатомрегулирования.

По его словам, это связано с тем, что временное хранение и переработка отработанного ядерного топлива украинских АЭС чрезвычайно выгодны для РФ.

"Что касается ОЯТ ВВЭР-1000, то сейчас вопрос его переработки не решено. В РФ до сих пор нет соответствующих технологий. Я считаю, что после реализации технологии переработки ОЯТ ВВЭР-1000, ситуация с возвратом остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов будет идентичной", - отметил Сергей Божко.

Комментируя тему сооружения централизованного хранилища в Украине, Председатель Госатомрегулирования сообщил, что использование ХОЯТ является общей мировой практикой.

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Справка: По данным МАГАТЭ, на сегодняшний день общее количество хранилищ отработанного ядерного топлива достигает 153 объекта, из них - 111 «сухого» типа и 42 «мокрого» типа. Стоит отметить, в России таких хранилищ - 7, 6 из них - «мокрого» типа и 1 «сухого» типа.

"Конечно, раскрывать объективные технологические подробности РФ не намерена, поскольку имеет другие цели. В условиях информационной агрессии значительно эффективнее пугать народ страны, пережившей Чернобыльскую катастрофу, ужасами о «ядерном могильнике». Ведь гибридная война на то и гибридная, чтобы не быть переборчивой в методах, которые она применяет", - отметил Божко.

Учитывая указанное, Госатомрегулирования приглашает неравнодушных представителей СМИ присоединиться к информационной кампании сопротивления российской пропаганде. В рамках кампании - Инспекцией будет подготовлен ряд разъяснительно-просветительских материалов по ядерной и радиационной безопасности Украины.