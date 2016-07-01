Ассоциация зеленых Украины выразила свою позицию по ЦХОЯТ на Брюссельском форуме

Ассоциация обращает особое внимание на то, что решение о строительстве было принято без проведения независимой экологической экспертизы, без полного и своевременного информирования жителей Киева, Киевской и близлежащих областей, а также без проведения общественных слушаний при участии местных громад, общественных и экологических организаций.

Ассоциация зеленых Украины также отмечает, что тендер по выбору компании Holtec International в качестве основного подрядчика для строительства ЦХОЯТ не был прозрачным и открытым, а сам выбранный подрядчик не обладает необходимыми опытом и технологиями подобного строительства ни в одной стране мира.

Об этом на Брюссельском форуме по вопросам ядерной безопасности, прошедшем 29 июня, рассказала представитель Ассоциации Анна Рак: «Мы глубоко обеспокоены планами по строительству ЦХОЯТ в верховье Днепра, в 70 км от Киева. Мы считаем, что должен быть выработан единый стандарт по обращению с отработавшем ядерным топливом и радиоактивными отходами, как для ЕС, так и для стран Восточного партнерства. Мы требуем обязательного диалога с общественностью и открытой независимой оценки рисков при участии гражданского общества и независимых международных экспертов. Нельзя допускать, чтобы не только Украина, но и вся Европа подвергалась опасности. Это наша общая проблема и мы обязаны не допустить повторения второго Чернобыля или второй Фукусимы».

Ассоциация призвала представителей законодательной и исполнительной власти Украины к обязательному соблюдению всех действующих международных правил и норм перед началом активной фазы строительства ЦХОЯТ, для того, чтобы жители Киева и Киевской области получали необходимую информацию и участвовали в обсуждении и принятии решения по вопросу строительства хранилища отработавшего ядерного топлива в непосредственной близости от их домов.