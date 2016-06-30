Украине необходима стратегия обращения с отработанным ядерным топливом – ГИЯРУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

«Украине необходима взвешенная стратегия обращения с ОЯТ, которая позволит снизить текущие финансовые затраты на его переработку в Российской Федерации… Каждый год Украина тратит от 150 до 200 млн долл. на вывоз ОЯТ на хранение и переработку в Россию», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная стратегия позволит направить ресурсы на развитие собственной системы обращения с ОЯТ, что предусмотрено указом президента Украины «О дополнительных мерах по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и возрождению территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы».

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Также в пресс-службе подчеркнули, что разработка данной стратегии прописана в Директиве 70/2011, касающейся безопасного обращения с ОЯТ и радиоактивными веществами (РАО).

«Необходимость разработки такой стратегии обусловлена имплементацией Директивы 70/2011/«Евроатом», которая касается безопасного обращения с ОЯТ и РАО. Эта Директива устанавливает обязанность для стран ЕС иметь определенную стратегию обращения с ОЯТ и РАО, обеспеченную финансовыми ресурсами», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 8 июня начальник управления безопасности обращения с радиоактивными отходами ГИЯРУ Наталия Рыбалка сообщила, что геологическое хранилище (регламент создания и эксплуатации которого должен быть прописан в стратегии обращения с ОЯТ - УНИАН) для радиоактивных (высокоактивных и долго существующих) отходов, в том числе топливосодержащих материалов, планируется создать не ранее чем через 50 лет.

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9 июня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов сообщила о том, что Минэкологии, совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, Министерством экономического развития и торговли и представителями Европейского банка реконструкции и развития начали работу над разработкой Национальной стратегии по обращению с отходами.