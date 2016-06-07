Проект на 100 тысяч лет: Финляндия готовится захоронить свои ядерные отходы в самом дорогом в мире могильнике (фото)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На небольшом острове Олкилуото, у западного побережья Финляндии, построят самый дорогой в мире могильник, который будет состоять из сети тоннелей под названием Onkalo – на финском языке это означает "дупло".

Многие страны сталкиваются с проблемой, что делать с опасными побочными продуктами ядерной энергетики. Большинство стран держат отходы во временных наземных хранилищах, но Onkalo будет первой попыткой захоронить их практически навсегда.

Начиная с 2020 года, Финляндия планирует складировать около 5500 тонн ядерных отходов в туннелях на глубине более 420 метров.

На Олкилуото находится одна из двух финских АЭС, и теперь там разместится хранилище стоимостью около 3,5 млрд евро. Там будут складывать отходы примерно до 2120 года, после чего его планируют навсегда закрыть.

Проект был начат в 2004 году с создания научно-исследовательского центра по изучению пригодности пород.

В настоящее время Onkalo состоит из извилистого 5-километрового тоннеля с тремя шахтами для персонала и вентиляции. Впоследствии хранилище протянется на 42 км. В тоннелях прохладная температура и очень сухой воздух, что крайне важно для предотвращения коррозии.

Отходы, как ожидается, потеряют большую часть своей радиоактивности после нескольких сотен лет, но инженеры планируют хранилище на 100 тысяч лет для общей безопасности.

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Отработанные ядерные стержни закроют в чугунных контейнерах, затем запечатают в толстые медные канистры и опустят в тоннель.

Каждая капсула будет окружена буфером из бентонита, типа глины, которая защитит их от любых колебаний окружающей породы и поможет остановить просачивающуюся воду. Глиняные блоки и бентонит заполнят тоннели, прежде чем их навсегда закроют.

Однако противники ядерной энергетики, такие как Greenpeace, выражают беспокойство по поводу возможных радиоактивных утечек.