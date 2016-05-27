Четвертый блок ЧАЭС накроют аркой нового конфайнмента через 168 дней - глава Минэкологии

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«Все работы по завершению строительства и надвижению арки нового безопасного конфайнмента на объект «Укрытие» идут согласно графику. Надеюсь, что уже через 168 дней мы завершим процесс ее надвижения», - написал министр.

Также Семерак сообщил, что 25 апреля на счета Европейского банка реконструкции и развития поступили дополнительные финансовые средства от стран-доноров для завершения строительства хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), в том числе 1,4 млн евро от Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года председатель ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.

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В мае 2016 года лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Также ранее сообщалось, что Украина ожидает дополнительных $105 млн международной донорской помощи для завершения строительства нового безопасного конфайнмента – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС.