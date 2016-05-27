Лидеры G7 готовы сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Исэ-Шим и при участии президента США Барака Обамы, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

Читайте такжеПорошенко: Украина обязуется в установленные сроки достроить конфайнмент на ЧАЭС

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность в осуществлении совместных усилий с Украиной, чтобы превратить чернобыльскую зону в устойчивую и экологически безопасную через 30 лет после катастрофы", - говорится в декларации.