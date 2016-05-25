В Японии части ядерных реакторов хотят закапывать на глубину 70 метров

Как отметили в ККАЭ, предполагаемый срок хранения в земле радиоактивных элементов составит 300-400 лет.

"Мы хотим закапывать радиоактивные материалы, в том числе части ядерных реакторов, - отметили в Комитете. - В настоящее время прорабатываются детали такой системы демонтажа". Согласно планам, площадки для захоронения радиоактивных частей реакторов должны находиться максимально далеко от населенных пунктов. Глубина захоронения составит около 70 метров, передае ТАСС.

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По мнению японских специалистов, через 300-400 лет после захоронения радиационный фон излучающих радиацию элементов реактора существенно снизится, что позволит безопасно продолжить процесс утилизации.

В Японии сразу несколько АЭС, в том числе "Фукусима-1", авария на которой в 2011 году вынудила страну отказаться от ядерной энергетики, должны быть демонтированы в ближайшее время. По оценкам специалистов, на демонтаж этой станции может уйти по меньшей мере 40 лет.