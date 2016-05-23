Порошенко: Украина обязуется в установленные сроки достроить конфайнмент на ЧАЭС
Украина обязуется в установленные сроки завершить строительство конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пленарного заседания Всемирного гуманитарного саммита Организации Объединенных Наций сегодня в Стамбуле.
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«Украина обязуется при помощи доноров в установленные сроки завершить создание и строительство конфайнмента в Чернобыле», - сказал он.
Порошенко также отметил, что Украина поддерживает идею созыва отдельного форума в следующем году под эгидой ООН для более эффективной деятельности международных региональных организации по предупреждению и разрешению конфликтов.
Как сообщал УНИАН, в апреле председатель ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работы по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком нового укрытия ЧАЭС и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершено до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.