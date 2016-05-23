Порошенко: Украина обязуется в установленные сроки достроить конфайнмент на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пленарного заседания Всемирного гуманитарного саммита Организации Объединенных Наций сегодня в Стамбуле.

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«Украина обязуется при помощи доноров в установленные сроки завершить создание и строительство конфайнмента в Чернобыле», - сказал он.

Порошенко также отметил, что Украина поддерживает идею созыва отдельного форума в следующем году под эгидой ООН для более эффективной деятельности международных региональных организации по предупреждению и разрешению конфликтов.

Как сообщал УНИАН, в апреле председатель ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работы по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком нового укрытия ЧАЭС и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершено до конца 2016 года. После проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.