Стало известно, когда завершится выемка отработанного ядерного топлива на ЧАЭС

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает РБК-Украина.

"До конца мая на Чернобыльской атомной станции мы завершим выемку поврежденного топлива с последнего энергоблока № 1", - отметил Семерак.

По его словам, хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС останется последним активным ядерным объектом. При этом Семерак отметил, что за 30 лет после аварии зона отчуждения стала пригодной для развития в части научных исследований, инжиниринговой и конструкторской деятельности.

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"Есть дискуссия с научными работниками относительно использования инфраструктуры Чернобыльской АЭС для развития возобновляемых источников энергии", - добавил он.