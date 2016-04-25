Кувейтский фонд предоставит донорскую помощь на проект "Укрытие" в Чернобыле

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. "Встретился с представителями Кувейтского фонда арабского экономического развития (KFAED). Мог поблагодарить за интерес Фонда к развитию проектов в Украине, в том числе за донорскую помощь в реализации проекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС», - написал министр на своей странице в соцсети.

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По словам Данилюка, также в ходе встречи стороны обсудили возможности и направления для дальнейшего сотрудничества.

Ранее, 16 апреля, глава ЧАЭС Игорь Грамоткин сообщал, что работы по сооружению над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2) будут завершены до конца года. После проведения всех необходимых испытаний, в 2017 году, объекты введут в эксплуатацию, и со следующего года начнется фаза окончательного закрытия и консервации.

В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге, летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.

Сегодня, 25 апреля, в Киеве будет проходить донорская конференция для привлечения недостающих средств на завершение строительства хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2).