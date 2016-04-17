Новый министр экологии хочет утилизировать ядерные отходы без участия России

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после визита в Чернобыльскую зону. "Это вопрос национальной безопасности и экономической целесообразности. Не вижу, почему мы должны платить России деньги за захоронение ядерного топлива, если можем это безопасно делать сами", - написал министр на своей странице в соцсети.

Читайте такжеСоздана анимированная карта всех взрывов ядерного оружия в истории планеты (видео)Он отметил, что проведет дискуссию по этому вопросу с министерством энергетики и угольной промышленности и "Энергоатомом". Также чиновник планирует "привлечь к проекту страны-доноры". "Сейчас задачей является подготовка возможностей для выбора топливосодержащих масс 4-го энергоблока (Чернобыльской атомной электростанции. - Ред.) и их захоронения", - подчеркнул министр.