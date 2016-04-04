Ядерные отходы на Фукусиме запечатают с помощью подземной ледяной стены

Одной из основных проблем, связанных с очисткой на Фукусиме является угроза разлива радиоактивной воды. Японское правительство приняло решение усилить меры по сдерживанию этой проблемы, установив заграждение в виде подземной ледяной стены, которая будет окружать ядерный объект, чтобы замедлить распространение зараженного материала, пишет Facepla.net со ссылкой на Tepco.

Солевой раствор охлаждают до -30 градусов по Цельсию и будут прокачивать через трубы, погруженные на 30м в землю, замораживая почву, что, в конечном итоге, приведет к герметизации четырех реакторов, которые были повреждены в результате землетрясения и цунами 2011 года.

400 тонн грунтовых вод стекают вниз по склону в подвал реактора каждый день, и часть из них попадает в море, поэтому необходимо найти альтернативное решение этой проблемы.

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Строительство холодной стены началось в 2014 году и в настоящее время уже завершено. Орган ядерного регулирования Японии дал зеленый свет для запуска проекта, который будет активирован на днях, что приведет к началу реализации плана по окружению непроницаемым барьером четырёх поврежденных реакторов.

Запуск стены произойдет в несколько этапов, но на первый будет приходиться около 95% процесса. Оператор электростанции говорит, что запланированный зазор в стене будет держать уровень грунтовых вод в пределах периметра на более высоком уровне, чем у воды из подвала, что предотвратит последнюю от выплескивания.

Как только первый этап достигнет успешного результата, который, как ожидается, сократит поток грунтовых вод в здания на 50 процентов, проект будет ожидать одобрения на запуск всех этапов для образования твердой границы вокруг четырех реакторов. Пока нет установленного временного графика, но согласно планам, процесс завершится в течение нескольких месяцев.