Greenpeace добивается правды об аварии на Фукусиме: Япония занижает данные об уровнях радиации

Greenpeace Японии почтил память жертв Фукусимы и провёл исследования, как авария отразилась на жизни пострадавших людей и на состоянии морских экосистем.

Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

«Для живущих здесь катастрофа не закончилась: почти сто тысяч человек не смогли вернуться домой. Государство продолжает занижать данные об уровнях радиации. Это ужасно и недопустимо, — заявил Юничи Сато, исполнительный директор Greenpeace Японии. — То, что началось как цунами, как природный катаклизм, превратилось в одну из самых страшных промышленных катастроф в человеческой истории и послужило ещё одним напоминанием, что человечество должно срочно перейти на безопасную, чистую, возобновляемую энергию».

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В течение трёх недель команда Greenpeace Японии изучала стокилометровый участок прибрежной полосы у Фукусимы. Результаты этого исследования будут проанализированы в лаборатории радиационного контроля и опубликованы в ближайшие несколько месяцев.

«Ответственные за катастрофу — компания-оператор станции TEPCO и японское правительство — должны понять, что главное — это безопасность людей и окружающей среды. Девятого марта судебным решением по соображениям безопасности была прекращена работа третьего и четвертого энергоблоков атомной станции Такахама. И это сигнал: у ядерной энергетики нет будущего в Японии», — заявил Шон Бёрни, специалист по ядерной энергетике из Greenpeace Германии.

Команда судна Greenpeace Rainbow Warrior, находящегося в эти дни у берегов Японии, почтила память жертв землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта пять лет назад. Экипаж корабля спустил на воду цветы в память о тех, кто погиб или пострадал от землетрясения, цунами и аварии на атомной станции.