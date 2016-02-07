На АЭС под Нью-Йорком произошла утечка радиоактивных материалов

Об этом со ссылкой на Associated Press передает "Лента.ру".

По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в пробах воды было выявлено наличие трития. Он заверил, что опасности для здоровья людей данная проблема не представляет.

Инцидент будут расследовать экологические службы.

Представители самой АЭС пока не прокомментировали ситуацию.

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В мае 2015 года в результате пожара на одном из трансформаторов Indian Point в реку Гудзон попало трансформаторное масло. В ноябре 2010 года на одном из трансформаторов АЭС произошел взрыв, что вызвало аварийную остановку реактора.

АЭС Indian Point мощностью более 2 тысяч мегаватт расположена в городе Бьюкенен примерно в 50 километрах севернее Нью-Йорка. Станция дает до четверти энергии, потребляемой агломерацией Нью-Йорка.

На АЭС три энергоблока. Первый из них был закрыт в 1970-х годах из-за несоответствия требованиям безопасности.

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