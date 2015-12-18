На Ленинградской АЭC произошла авария - треснула труба с радиоактивным паром (фото)

Очевидцы выложили в интернет фотографии облака над Сосновым бором. Сотрудников ЛАЭС отпустили домой. Второй энергоблок остановили вручную.

Как считают специалисты, выброс был радиоактивным, поскольку в так называемый контур охлаждения реактора поступает отработанный пар. Восточный ветер унес облако в сторону Эстонии и Финляндии, передает Эхо Москвы.

Сейчас на Ленинградской атомной электростанции работают три энергоблока.

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Директор ленинградской АЭС Владимир Перигуда утверждает, что обстановка в районе станции спокойная.

В свою очередь, глава администрации города Сосновый Бор Владимир садовский в видеообращении, призвал население не поддаваться панике.

Ленинградская АЭС расположена в 80 километрах от Петербурга, на берегу Финского залива. Она считается одной из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе России.