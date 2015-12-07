Беспилотник снял на видео строительство нового саркофага над руинами энергоблока в Чернобыле

Беспилотник заснял на видео строительство нового саркофага над руинами энергоблока на территории Чернобыльской АЭС.

Видеозапись опубликована на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На записи акцентируется внимание на гигантской арке, которая в конце 2017 года накроет поврежденный 4-й энергоблок.

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Новый саркофаг является крупнейшей структурой, которая когда-либо была собрана в непосредственной близости от серьезно загрязненной площадки, и составляет 110 метров в высоту, 165 метров в ширину и 260 метров в длину. Он строится международным консорциумом Novarka, во главе с французскими компаниями Vinci Construction и Bouygues Travaux Publics.

Отмечается, что финансируется строительство нового саркофага международным сообществом и правительством Украины через Чернобыльский фонд "Укрытие". На сегодняшний день фонд получил около 1,5 млрд евро от 45 донорских стран и организаций.