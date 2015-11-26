На "Фукусиме-1" перекосилась стена, защищающая от утечек радиоактивной воды

Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Возведенная в конце октября вдоль побережья стальная стена уходит под землю на 30 метров и призвана блокировать утечку зараженных грунтовых вод в океан. Причины ее наклона связывают с мощным давлением, которое оказывают на стену постоянно прибывающие грунтовые воды. Компания-оператор уже произвела укрепление опор стены и пообещала, что образовавшийся 20-сантиметровый крен никак не повлияет на ее эффективность.

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В конце октября на территории аварийной японской станции была возведена 780-метровая стальная стена, главной целью которой является сокращение утечки грунтовых вод в океан с 400 тонн до 10 тонн в день. Скапливающиеся за стенами грунтовые воды предполагается откачивать, очищать от радиоактивных веществ до безопасного уровня и после этого сливать в океан. Сооружение этой протяженной стены началось еще в 2012 году.

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Ранее УНИАН сообщал, что власти Японии 5 сентября отменили изданный в 2011 году указ об эвакуации города Нараха, расположенного в 20-километровой зоне АЭС "Фукусима-1". Однако лишь 10% жителей Нарахи, которым власти предложили начать подавать заявки на заселение еще в апреле, изъявили желание вернуться в город.

Напомним, в 2011 году АЭС "Фукусима-1" серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами у берегов Японии.