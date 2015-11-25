"Росатом" создаст хранилище радиоактивных отходов на Новой Земле

Архангельское областное собрание депутатов дало согласие на строительство "Росатомом" пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО) 3-го и 4-го классов в районе архипелага Новая Земля (территория Архангельской области).

Это предложение госкорпорации было согласовано на сессии, большинство депутатов высказались "за", сообщили ТАСС в облсобрании.

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Срок эксплуатации контейнеров, в которые поместят РАО, составляет 300 лет. Затраты составят 48,6 млрд рублей. Расчеты показывают, что при нормальной эксплуатации "воздействие пункта захоронения РАО на человека и природную среду будет безопасным", заверили разработчики проекта.