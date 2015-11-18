Элементы "грязной ядерной бомбы" перевезли из Антарктиды в РФ

В Антарктиде находились приборы с радиоактивными элементами, которыми могли завладеть террористы. Об этом сообщил начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ), замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Валерий Лукин.

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"В рамках совместной российско-американской программы из Антарктики были удалены 4 радиоизотопных термоэлектрогенератора и 4 источника ионизирующего излучения, которые входили в состав различных приборов", - цитирует ТАСС Валерия Лукина.

Он добавил, что эта задача стала сложнейшей в 60-й Российской антарктической экспедиции.

"Данные радиоактивные источники могут использоваться международным терроризмом в качестве грязной ядерной бомбы", - пояснил Лукин и добавил, что "такие попытки (незаконного завладения неохраняемыми радиоактивными приборами) уже были, но не в Антарктиде".

Отмечается, что главная опасность удаленных из Антарктиды приборов состояла в том, что они находились на автономных научных объектах без охраны, и до них достаточно легко было добраться - под видом туризма, неправительственной деятельности, установления рекорда. "Под этими знаменами террористические организации могли проникнуть в Антарктиду и незаконно вывезти эти источники", - считает Лукин.

Работы осуществлялись в 2014-2015 годах, в разгар серьезного осложнения международной обстановки, но это никак не отразилось на реализации проекта.

После террористической атаки 11 сентября 2001 года правительство США выразило серьезную озабоченность предотвращением попадания в руки террористических организаций радиоактивных изделий, которые можно использовать в качестве "грязной ядерной бомбы". Работы на территории РФ были практически завершены, но в Антарктиде находились аналогичные объекты, установленные в период деятельности Советской антарктической экспедиции.

После доставки в Россию груз был передан структурам "Росатома" для утилизации.