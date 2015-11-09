РФ собирается разместить 30 атомных миниреакторов в Арктике - СМИ

Они должны будут обеспечивать электроэнергией отдаленные базы, которые сейчас создаются в рамках программы по наращиванию военного присутствия России в регионе, пишет Barents Observer.

Норвежские экологи опасаются, что эти планы могут увеличить риски аварий и протечек радиоактивных субстанций. При этом, по их словам, российские власти еще должны обсудить этот вопрос со своими норвежскими коллегами, цитирует издание russian.rt.com.

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Так с 1995 года Норвегия участвует в финансировании проектов по ядерной безопасности северо-запада России. В том числе речь идет о списании старых атомных подлодок времен холодной войны.

«Для безопасной работы атомных электростанций требуется хороший доступ к необходимой инфраструктуре и всеобъемлющий режим контроля. Важно не только избегать аварий и утечек, но также и несанкционированного доступа посторонних к объекту и к атомному материалу», - приводит издание мнение экологов. А достичь этого в отдаленных районах будет крайне сложно.

Наращивание российской военной мощи в Арктике включает в себя планы по открытию новых баз и расконсервации баз времен холодной войны вдоль всего побережья Сибири и на архипелагах. И атомные миниреакторы должны заменить на них дизельные генераторы и паровые котлы. Эти реакторы по своим размерам настолько малы, что их можно перевозить на грузовике, грузовом самолете, на санях и даже на вертолетах. Первый образец такого реактора можно будет увидеть уже к 2020 году, пишет издание.